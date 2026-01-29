وفاة فنان عراقي شهير

وفي هذا الإطار، أوضح الملحن العراقي زياد الأمير، المقرّب من الراحل، في تصريحات صحفية، أن مكصد الحلي توفي داخل مستشفى بغداد التعليمي، بعد خضوعه لعملية جراحية في الحنجرة لاستئصال ورم سرطاني.
وأشار إلى أن وضعه الصحي تدهور بشكل سريع عقب العملية، إلى أن فارق الحياة عصر الأربعاء داخل المستشفى.
ووفقًا لتقارير إعلامية، عانى الراحل مكصد الحلي سرطان الحنجرة، إلا أن المرض لم يمنعه من مواصلة نشاطه الغنائي والمشاركة في المنتديات الفنية والثقافية حتى قبيل دخوله المستشفى بنحو أسبوع، في صورة تعكس عمق ارتباطه بفنه وإخلاصه لمسيرته الفنية.
