الخميس 2026-01-29 11:40 ص

وفاة فنان عراقي شهير

علم العراق
علم العراق
 
الخميس، 29-01-2026 08:33 ص

الوكيل الإخباري-   توفي الفنان العراقي مكصد الحلي، عن 71 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وبرحيله، فقدت الساحة الفنية اسمًا ترك بصمة واضحة في الأغنية العراقية، خصوصًا في اللون الريفي، من خلال أعمال غنائية راسخة لا تزال حاضرة في الذاكرة.

وفي هذا الإطار، أوضح الملحن العراقي زياد الأمير، المقرّب من الراحل، في تصريحات صحفية، أن مكصد الحلي توفي داخل مستشفى بغداد التعليمي، بعد خضوعه لعملية جراحية في الحنجرة لاستئصال ورم سرطاني.


وأشار إلى أن وضعه الصحي تدهور بشكل سريع عقب العملية، إلى أن فارق الحياة عصر الأربعاء داخل المستشفى.


ووفقًا لتقارير إعلامية، عانى الراحل مكصد الحلي سرطان الحنجرة، إلا أن المرض لم يمنعه من مواصلة نشاطه الغنائي والمشاركة في المنتديات الفنية والثقافية حتى قبيل دخوله المستشفى بنحو أسبوع، في صورة تعكس عمق ارتباطه بفنه وإخلاصه لمسيرته الفنية.

 
 


