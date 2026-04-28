وفاة فنان عربي شهير بشكلٍ مفاجىء - صورة

الوكيل الإخباري- تُوفِيَ الفنان السعوديّ عادل العتيبي بشكل مفاجئ اليوم، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 25 عاماً، قدّم خلالها أعمالاً جمعت بين الكوميديا والطرح الاجتماعي.



ولم يتمكن العتيبي من مشاهدة آخر أعماله الكوميدية "ثرو ثرو"، المقرر عرضه قريباً.

اضافة اعلان