الثلاثاء 2025-05-06 02:47 م
 

وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض

الفنان القدير والمستشار الإعلامي فخري عودة رحمه الله
الفنان القدير والمستشار الإعلامي فخري عودة رحمه الله
 
الثلاثاء، 06-05-2025 02:00 م
الوكيل الإخباري-   فُجع الوسط الفني والإعلامي بوفاة الفنان القدير والمستشار الإعلامي فخري عودة، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة حافلة بالعطاء في التلفزيون والصحافة والدراما.اضافة اعلان


من هو فخري عودة؟
الراحل، الذي تخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت دفعة عام 1982، بدأ مشواره الفني مبكرًا في عمر الـ21 عامًا، حيث شارك في أعمال مسرحية ودرامية بارزة، من بينها مسلسل "درب الزلق"، "الأقدار"، "البحث عن وظيفة"، ومسرحية "فوضى" التي كانت أول عمل مسرحي كويتي يُصوّر بالألوان لصالح تلفزيون الكويت عام 1976، إلى جانب مسرحيات للأطفال وأعمال إذاعية متعددة.

لم يقتصر إبداع فخري عودة على التمثيل، بل تألق أيضًا في مجال الصحافة والشعر الشعبي والخواطر، وبرز في الإعداد التلفزيوني، حيث وجد شغفه الحقيقي خلف الكواليس من خلال إعداد البرامج برؤية فنية تجمع بين الإخراج والتمثيل. كما شغل عدة مناصب إدارية في وزارة الإعلام الكويتية.

الجمهور
 
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