وفاة فنان عربي شهير- صورة

الوكيل الإخباري- توفي الفنان الكبير أنطوان كرباج عن 90 عامًا، بعد صراع مع المرض ومعاناة طويلة مع مرض ألزهايمر، الذي أبعده عن الحياة الاجتماعية.



وأنطوان كرباج هو ممثل ومسرحي لبناني وُلد في بلدة زبوغة عند سفح جبل صنين، لأسرة لبنانية. والده شكري كرباج، ووالدته إيراساما كرم، وهو الأخ الأكبر لخمسة أشقاء. تلقى تعليمه الأساسي في المدرسة الرسمية، ودرس التاريخ والجغرافيا في دار المعلمين، ثم تخرج من الجامعة اليسوعية.



برزت موهبته التمثيلية منذ صغره، إذ كان يؤلف الإسكتشات ويقدمها لجيرانه وأقاربه. بدأ نشاطه المسرحي على مسرح جامعة القديس يوسف في أواخر الخمسينيات، وشارك لأول مرة بشكل احترافي في المغرب من خلال مسرحية "أطلال وليل".

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إلى جانب نشاطه المسرحي، قدم كرباج العديد من الأفلام، مثل "غارو" عام 1965 و*"سفر برلك"* عام 1967. ورغم تألقه في السينما والمسرح، جاءت انطلاقته الدرامية متأخرة، حيث شارك في مسلسل "البؤساء" عام 1974.