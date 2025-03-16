وفاة فنان عربي شهير- صورة

وأنطوان كرباج هو ممثل ومسرحي لبناني وُلد في بلدة زبوغة عند سفح جبل صنين، لأسرة لبنانية. والده شكري كرباج، ووالدته إيراساما كرم، وهو الأخ الأكبر لخمسة أشقاء. تلقى تعليمه الأساسي في المدرسة الرسمية، ودرس التاريخ والجغرافيا في دار المعلمين، ثم تخرج من الجامعة اليسوعية.
برزت موهبته التمثيلية منذ صغره، إذ كان يؤلف الإسكتشات ويقدمها لجيرانه وأقاربه. بدأ نشاطه المسرحي على مسرح جامعة القديس يوسف في أواخر الخمسينيات، وشارك لأول مرة بشكل احترافي في المغرب من خلال مسرحية "أطلال وليل".
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