وفاة فنان عربي شهير- صورة

ونعت نقابة الفنانين العراقيين عبر منصاتها الرقمية المخرج الراحل الذي وافته المنية بعد تدهور حالته الصحية إثر صراع مرير مع المرض، مستذكرةً إنجازاته السينمائية.
ونعى أكاديميون ومدونون عراقيون المخرج الراحل الذي يُعتبر واحداً من روّاد السينما العراقية والكردية، حيث أخرج أول فيلم كردي روائي طويل قبل قرابة أربعة عقود.
وأوميد من مواليد مدينة كركوك عام 1955، عاش سنوات طويلة من حياته خارج بلاده، قبل أن يقرر العودة قبل ربع قرن والاستقرار في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق لمواصلة مسيرته الفنية والإبداعية.
وقدّم المخرج الراحل وهو كاتب وقاص كذلك، تولى إدارة دائرة السينما في كردستان العراق، مجموعة من الأفلام السينمائية البارزة، التي حققت جماهيرية واسعة وشاركت في مهرجانات سينمائية.
أخبار متعلقة
-
الموت يفجع أنجلينا جولي
-
وفاة الفنان اللبناني احمد قعبور
-
تطورات جديدة بقضية توقيف هاندا ارتشيل
-
القضاء التركي يصدر مذكرة توقيف بحق النجمة هاندا إرتشيل
-
إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة- صورة
-
هاني شاكر يغادر العناية المركزة في باريس
-
وفاة فنان تركي شهير بحادثة مؤسفة- فيديو
-
بعد إدانته بالاعتداء عليها وتحطيم منزلها...السجن لشقيق شيرين عبد الوهاب