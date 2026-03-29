وفاة فنان عربي شهير- صورة

الوكيل الإخباري- غيّب الموت، اليوم السبت، المخرج السينمائي العراقي المعروف مهدي أوميد، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا لافتًا وبصمة بارزة في عالم السينما.



ونعت نقابة الفنانين العراقيين عبر منصاتها الرقمية المخرج الراحل الذي وافته المنية بعد تدهور حالته الصحية إثر صراع مرير مع المرض، مستذكرةً إنجازاته السينمائية.



ونعى أكاديميون ومدونون عراقيون المخرج الراحل الذي يُعتبر واحداً من روّاد السينما العراقية والكردية، حيث أخرج أول فيلم كردي روائي طويل قبل قرابة أربعة عقود.



وأوميد من مواليد مدينة كركوك عام 1955، عاش سنوات طويلة من حياته خارج بلاده، قبل أن يقرر العودة قبل ربع قرن والاستقرار في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق لمواصلة مسيرته الفنية والإبداعية.



وقدّم المخرج الراحل وهو كاتب وقاص كذلك، تولى إدارة دائرة السينما في كردستان العراق، مجموعة من الأفلام السينمائية البارزة، التي حققت جماهيرية واسعة وشاركت في مهرجانات سينمائية.

