وفاة فنان عربيّ شهير - صورة

الوكيل الإخباري- غيّب الموت اليوم الخميس، الفنان الجزائريّ الكبير عبد المجيد مسكود، عن عمر 73 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة امتدّت لأكثر من 5 عقود.



وقال الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر في بيان النعي: "لقد فقدت الجزائر برحيل مسكود قامة فنية بارزة من كنوزها الإبداعية، بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء والوفاء للفن والتراث، حيث ظل وفيًّا لهويته الفنية، وترك أثرًا سيبقى حاضرًا في وجدان الأجيال".



وتُعدّ أغنية "يا دزاير يا عاصمة" التي كتبها ولحنها وأداها عام 1989، من أشهر أغاني الراحل.

