وفاة فنان عربي شهير - صورة

وكان صباح استهلّ مشواره الفني عام 1988، وقدم خلاله العديد من الأعمال المسرحية التي صنعت حضوره لدى الجمهور، من أبرزها "الكرة مدورة"، "الشياطين الثلاثة"، "لولاكي"، إلى جانب مشاركته في أعمال تلفزيونية، منها "الطماعون"، "مرآة الزمان" و"صالح تحت التدريب".
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