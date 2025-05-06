وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مؤلم مع المرض - صورة

الوكيل الإخباري- توفي مساء يوم الاثنين الفنان المصري القدير نعيم عيسى عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد معاناة مع التهاب رئوي حاد، وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الإسكندرية، حيث كان يرقد في العناية المركزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

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وكان نجل الراحل، سامي عيسى، قد أوضح في تصريحات إعلامية أن والده بدأ بمعاناة صحية إثر "نزلة برد" تحولت إلى التهاب بالشعب الهوائية، ثم إلى التهاب رئوي حاد، تسبب في دخوله في غيبوبة شبه تامة، استدعت وضعه على أجهزة تنفس صناعي.



ولمنع تضرر أحباله الصوتية، خضع الفنان الراحل لعملية شق حنجري بناءً على توصية الأطباء، لكن حالته الصحية استمرت في التدهور حتى وافته المنية.



