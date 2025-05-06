وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مؤلم مع المرض - صورة

وكان نجل الراحل، سامي عيسى، قد أوضح في تصريحات إعلامية أن والده بدأ بمعاناة صحية إثر "نزلة برد" تحولت إلى التهاب بالشعب الهوائية، ثم إلى التهاب رئوي حاد، تسبب في دخوله في غيبوبة شبه تامة، استدعت وضعه على أجهزة تنفس صناعي.
ولمنع تضرر أحباله الصوتية، خضع الفنان الراحل لعملية شق حنجري بناءً على توصية الأطباء، لكن حالته الصحية استمرت في التدهور حتى وافته المنية.
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