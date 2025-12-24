الأربعاء 2025-12-24 12:13 م

وفاة فنان مصري شهير تُفجع الوسط الفني - صورة

الأربعاء، 24-12-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري-   توفي الفنان المصري طارق الأمير عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك عقب تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وكانت أسرة الفنان قد كشفت قبل وفاته أنه تعرض لعدوى بكتيرية حادة داخل المستشفى أدخلته في غيبوبة، مع تأجيل عملية الشق الحنجري بسبب مضاعفات مفاجئة، أبرزها تراكم كثيف للبلغم على الصدر وهجوم ميكروبي استهدف الرئة.


وأوضحت شقيقته لمياء الأمير أن حالته لم تشهد تحسنًا في مستوى الوعي، رغم استقرار بعض الوظائف الحيوية كالكبد والكلى، مطالبة الجمهور بالدعاء له.


ويُعد طارق الأمير من الوجوه المعروفة في الساحة الفنية المصرية، وترك بصمة مميزة في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية.

 

روسيا اليوم 

 
 


