وفاة فنان مصري شهير - صورة

الوكيل الإخباري- توفي الفنان المصري عادل هلال، أشهر من قدّم دور رجل العصابات في السينما المصرية فترة الثمانينيات والتسعينيات.





وجاء رحيل هلال في هدوء كما عاش حياته، تاركًا خلفه سيرة طيبة ومحبة كبيرة في قلوب من عرفوه وعملوا معه.



ويُعد الراحل من الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بعدد من المشاركات المهمة، من بينها فيلم "البلدوزر" بطولة يوسف منصور وشرين سيف النصر، والذي أخرجه الراحل حسام الدين مصطفى، حيث كان العمل من أبرز المحطات التي جمعته بعدد من النجوم.



كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية، كان أشهرها أفلام الفنانة نادية الجندي، والتي ظهر فيها كفرد بارز من أفراد العصابات أو رجال الأمن، وترك بصمة واضحة من خلال التزامه وإخلاصه في أداء أدواره.

