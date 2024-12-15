وفاة فنان وممثل مصري شهير

ونقل الفنان الراحل إلى المستشفى، الثلاثاء الماضي، وتم وضعه في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى رحل عن عالمنا.
الفنان نبيل الحلفاوي ولد في حي السيدة زينب يوم 22 أبريل عام 1947.
تخرج من كلية التجارة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل حتى تخرج منه عام 1970.
بدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون.
أول أعماله في التليفزيون كان مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.
شارك في العديد قدم العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13".
من أبرز مسلسلاته:"غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".
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