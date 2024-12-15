 
الأحد 2024-12-15 04:04 م
 

وفاة فنان وممثل مصري شهير

ت
أرشيفية
الأحد، 15-12-2024 03:49 م

الوكيل الإخباري - توفي الفنان المصري الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد، عن عمر ناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر.

ونقل الفنان الراحل إلى المستشفى، الثلاثاء الماضي، وتم وضعه في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى رحل عن عالمنا.

الفنان نبيل الحلفاوي ولد في حي السيدة زينب يوم 22 أبريل عام 1947.

اضافة اعلان


تخرج من كلية التجارة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل حتى تخرج منه عام 1970.


بدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون.


أول أعماله في التليفزيون كان مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.


شارك في العديد قدم العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13".


من أبرز مسلسلاته:"غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".

 

سكاي نيوز عربية

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية تمديد خدمات مدير ضريبة الدخل

ت

فن ومشاهير وفاة فنان وممثل مصري شهير

رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر

أخبار محلية بعد استقالته .. سامح الناصر ينفي تعرضه لضغوط أو تدخلات خارجية

ا

اقتصاد محلي البنك المركزي يرفض طلبات تسهيلات جديدة بقيمة 117 مليون دينار في 10 شهور

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن ينشر .. كنت خايف في البداية وحالياً بنصح كل مبتلى

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية الصفدي يلتقي السفير الصيني

رقم اللوحة المباعة

أخبار محلية بيع لوحة مركبة بقرابة المليون دينار أردني .. صورة

ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن



 




الأكثر مشاهدة