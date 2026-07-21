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وفاة لاتويا مالكولم نجمة "ملكة جمال الكون جامايكا" عن 35 عامًا

شصثي
لاتويا مالكولم
 
الثلاثاء، 21-07-2026 01:31 م

الوكيل الإخباري-   توفيت الجامايكية لاتويا مالكولم، المتسابقة السابقة في نهائيات مسابقة ملكة جمال الكون جامايكا، عن عمر 35 عامًا، وفقًا لما أعلنته الجهة المنظمة للمسابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

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ونعت منظمة "ملكة جمال الكون جامايكا" المتسابقة السابقة لاتويا مالكولم، مؤكدة وفاتها عن عمر ناهز 35 عامًا، دون الكشف عن سبب الوفاة. 

 

كما عملت ممثلة وفنانة استعراضية، وامتلكت خبرة لأكثر من 10 سنوات في مجال الترفيه.

 

وفي وقت سابق، تحدثت عن مواصلة مشاركتها في المسابقات رغم وفاة والدها، مؤكدة أن نجاحها كان إهداءً لذكراه.

 
 


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