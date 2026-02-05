وفاة مُخرج عربي شهير

وأعلن خبر الوفاة المخرج المغربي عبد الإله الجوهري، في رسالة مؤثرة عبّر فيها عن حزنه الشديد لفقدانه، واصفًا إياه بـ"الرجل الطيب والمبدع المحارب"، مشيرًا إلى أنه كان بمثابة وسام شرف للسينما المغربية.
وأوضح الجوهري أن محمد عهد بنسودة كان ممثلًا حقيقيًا للسينما المغربية داخل القارة الأفريقية، وصوتًا مؤثرًا لها في العالم العربي، مشددًا على حرصه الدائم على الدفاع عن الصورة الإيجابية للمغرب داخل المحافل الأوروبية، معتبرًا أن فقدانه يُعد خسارة على المستويين الفني والإنساني. (العين الإخبارية)
