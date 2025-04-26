وفاة مفاجئة لبلوغر عربي بعد تعرضه للسخرية على السوشال ميديا - صورة

اشتهر نصار عبر تطبيق تيك توك بأسلوبه الشعري والعاطفي المميز، وجذب آلاف المتابعين خلال فترة قصيرة. وقد تحوّلت صفحاته إلى منصات للرثاء والدعاء، حيث عبّر كثيرون عن حزنهم العميق وصدمتهم من رحيله المفاجئ.
أحد المتابعين كتب: "كنا نضحك على طريقته واليوم نبكي فراقه"، فيما قال آخر: "التنمر ممكن يقتل.. الله يرحمه ويصبر أهله".
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