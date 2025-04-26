وفاة مفاجئة لبلوغر عربي بعد تعرضه للسخرية على السوشال ميديا - صورة

الوكيل الإخباري- توفي صانع المحتوى المصري الشاب شريف نصار إثر سكتة قلبية مفاجئة، ما أثار موجة من الحزن والتفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم عدم صدور تفاصيل طبية دقيقة حول الوفاة، إلا أن البعض ربطها بما تعرض له مؤخرًا من سخرية وتنمّر على السوشال ميديا.

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اشتهر نصار عبر تطبيق تيك توك بأسلوبه الشعري والعاطفي المميز، وجذب آلاف المتابعين خلال فترة قصيرة. وقد تحوّلت صفحاته إلى منصات للرثاء والدعاء، حيث عبّر كثيرون عن حزنهم العميق وصدمتهم من رحيله المفاجئ.



أحد المتابعين كتب: "كنا نضحك على طريقته واليوم نبكي فراقه"، فيما قال آخر: "التنمر ممكن يقتل.. الله يرحمه ويصبر أهله".



