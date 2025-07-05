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وفاة ممثلة إماراتية مشهورة - صور

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تعبيرية
 
السبت، 05-07-2025 10:32 ص

الوكيل الإخباري- توفيت يوم الجمعة الفنانة والإعلامية الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد مسيرة طويلة امتدت منذ أواخر الستينيات في مجالي الإعلام والدراما.

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بدأت الطارش مشوارها في إذاعة أبوظبي عام 1969، ثم انتقلت إلى التمثيل الإذاعي والمسرحي، قبل أن تلمع في الدراما التلفزيونية الإماراتية في السبعينيات.


من أبرز أعمالها: "أشحفان" (بدور "ميثا")، "حظ يا نصيب", "حاير طاير", "طماشة", "القياضة" و*"سعيد الحظ"*.


وقد نعتها وسائل إعلام إماراتية ومدونون بكلمات مؤثرة، مشيدين بإسهاماتها الفنية والإعلامية على مدى عقود.

 

 

ارم نيوز  

 
 
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