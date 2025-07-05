وفاة ممثلة إماراتية مشهورة - صور

بدأت الطارش مشوارها في إذاعة أبوظبي عام 1969، ثم انتقلت إلى التمثيل الإذاعي والمسرحي، قبل أن تلمع في الدراما التلفزيونية الإماراتية في السبعينيات.
من أبرز أعمالها: "أشحفان" (بدور "ميثا")، "حظ يا نصيب", "حاير طاير", "طماشة", "القياضة" و*"سعيد الحظ"*.
وقد نعتها وسائل إعلام إماراتية ومدونون بكلمات مؤثرة، مشيدين بإسهاماتها الفنية والإعلامية على مدى عقود.
🔹 غيّب الموت اليوم الجمعة الفنانة الإماراتية القديرة #رزيقة_طارش عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد مسيرة غنية بدأتها كإعلامية من إذاعة أبوظبي عام 1969، حيث كانت من أوائل الإماراتيات اللواتي خضن مجال الإعلام ثم… pic.twitter.com/aw1Ni0WYZA
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