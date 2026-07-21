وفاة ممثلة شابة بحادث سير مروّع - صورة

ورحلت الممثلة الشابة عن عمر ناهز 18 عاماً فقط، في حين كشف والدها جوشوا هوتل، أنه تلقى اتصالًا يخبره بتوقف قلب ابنته أثناء نقلها للمستشفى.
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