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وفاة ممثلة شابة بحادث سير مروّع - صورة

وفاة ممثلة شابة في حادث سير مروّع
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 10:46 م

الوكيل الإخباري-   توفيت الممثلة الأميركية الشابة كايلي هوتل، المعروفة بدورها في سلسلة أفلام "غودزيلا"، في حادث سيارة مأسوي وقع في ولاية ماريلاند.

ورحلت الممثلة الشابة عن عمر ناهز 18 عاماً فقط، في حين كشف والدها جوشوا هوتل، أنه تلقى اتصالًا يخبره بتوقف قلب ابنته أثناء نقلها للمستشفى.

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وأضاف أنّه يستعدّ للسفر فورًا إلى ولاية ماريلاند لاستلام جثمانها، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن الظروف الدقيقة لوفاتها.


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