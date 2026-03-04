وفاة ممثلة شهيرة- صورة

الوكيل الإخباري- عن عمر ناهز الـ 62 عاما، توفيت عارضة الأزياء والممثلة أنابيل سكوفيلد، نجمة مسلسل Dallas وذلك بعد صراع مع سرطان الدماغ.

اضافة اعلان

وشاركت أنابيل تحديثاتها الصحية عبر حساب GoFundMe الذي أنشأته لتغطية نفقات علاجها، وكان آخر تحديث لها في 18 كانون الثاني الماضي، حيث ذكرت خضوعها لعملية جراحية طارئة لإزالة ورم من تجويف أنفها.



وُلدت أنابيل في 4 أيلول 1963 في لانيللي، ويلز، وهي ابنة المنتج السينمائي البريطاني جون د. سكوفيلد، الذي شارك في إنتاج أفلام عدة منها Jerry Maguire وAs Good as It Gets.



بدأت أنابيل مسيرتها المهنية في لندن كعارضة أزياء، وظهرت على أغلفة مجلات عالمية مثل Vogue Germany وVogue Italy، وشاركت في حملات لمصممين وعلامات تجارية شهيرة مثل yves saint laurent، Versace، Rimmel، Revlon.