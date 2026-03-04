وفاة ممثلة شهيرة- صورة

وُلدت أنابيل في 4 أيلول 1963 في لانيللي، ويلز، وهي ابنة المنتج السينمائي البريطاني جون د. سكوفيلد، الذي شارك في إنتاج أفلام عدة منها Jerry Maguire وAs Good as It Gets.
بدأت أنابيل مسيرتها المهنية في لندن كعارضة أزياء، وظهرت على أغلفة مجلات عالمية مثل Vogue Germany وVogue Italy، وشاركت في حملات لمصممين وعلامات تجارية شهيرة مثل yves saint laurent، Versace، Rimmel، Revlon.
