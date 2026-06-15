وفاة ممثلة شهيرة - صورة

الوكيل الإخباري- بعدما احتفلت أمس بعيد ميلادها الـ35، رحلت اليوم، الممثلة التركية إجه إيرتم، بطلة في مسلسل "شراب التوت"، إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة داخل منزلها.



وأشارت تقارير تركية إلى أن النوبة القلبية التي أصابتها كانت مفاجئة وشديدة، ما أدى إلى وفاتها قبل تلقيها تدخلاً طبياً فعالاً.

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