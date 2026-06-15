وفاة ممثلة شهيرة - صورة

وأشارت تقارير تركية إلى أن النوبة القلبية التي أصابتها كانت مفاجئة وشديدة، ما أدى إلى وفاتها قبل تلقيها تدخلاً طبياً فعالاً.
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