الإثنين 2026-06-15 07:40 م

وفاة ممثلة شهيرة - صورة

بعدما احتفلت أمس بعيد ميلادها الـ35، رحلت اليوم، الممثلة التركية إجه إيرتم، بطلة في مسلسل "شراب التوت"، إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة داخل منزلها. Advertisement وأشارت تقارير تركية إلى أن النوبة الق
ارشيفية
 
الإثنين، 15-06-2026 06:21 م

الوكيل الإخباري-   بعدما احتفلت أمس بعيد ميلادها الـ35، رحلت اليوم، الممثلة التركية إجه إيرتم، بطلة في مسلسل "شراب التوت"، إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة داخل منزلها.

وأشارت تقارير تركية إلى أن النوبة القلبية التي أصابتها كانت مفاجئة وشديدة، ما أدى إلى وفاتها قبل تلقيها تدخلاً طبياً فعالاً.

اضافة اعلان

 


Image1_6202615182130444223063.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي مسؤول أميركي: ترامب وفانس وقاليباف وقعوا الاتفاق إلكترونيا

ل

كأس العالم بقيادة المخادمة.. التحكيم الأردني يسجل ظهوره الأول في كأس العالم

تعبيرية

طب وصحة ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الدونات؟

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث

عربي ودولي هيغسيث ينفي وجود نقص في مخزونات الذخيرة الأميركية

ل

أخبار محلية إبراهيم صبرة يعلن نجاح عمليته الجراحية

أطعمة غنية بالبوتاسيوم قد تمنحكم نومًا أفضل.. ما هي؟

فن ومشاهير أطعمة غنية بالبوتاسيوم قد تمنحكم نومًا أفضل.. ما هي؟

ل

أخبار محلية الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على موظفي حراج في جرش

ل

فلسطين عباس يعلن إجراء انتخابات رئاسية في 2027



 
 






الأكثر مشاهدة

 