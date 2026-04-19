وفاة ممثلة شهيرة عن 57 عاماً - صورة

الوكيل الإخباري- في خبر حزين، توفيت أمس عن 57 عامًا الممثلة الفرنسية من أصل مغربي ناديا فارس، بعدما عُثر عليها فاقدة الوعي في مسبح باريسي قبل أسبوع ودخلت مذّاك في غيبوبة.

وكتبت ابنتاها سيليا وشانا تشاسمان: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة نادية فارس يوم الجمعة. لقد فقدت فرنسا فنانة عظيمة، ولكن بالنسبة لنا، فقدنا قبل كل شيء أمّا عزيزة".



وفارقت الممثلة الفرنسية الحياة في مستشفى بيتييه سالبيتريير الذي أُدخَلَت إليه الأحد الماضي، بعد انتشالها فاقدة الوعي من مسبح في ناد خاص في باريس، وأوضحت ابنتاها أن سبب الوفاة هو "أزمة قلبية".



وُلدت نادية فارس عام 1968 في مراكش بالمغرب، ونشأت في نيس قبل أن تنتقل إلى باريس لمتابعة مسيرتها الفنية التي بدأت في التسعينيات.