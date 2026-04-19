وفاة ممثلة شهيرة عن 57 عاماً - صورة

وكتبت ابنتاها سيليا وشانا تشاسمان: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة نادية فارس يوم الجمعة. لقد فقدت فرنسا فنانة عظيمة، ولكن بالنسبة لنا، فقدنا قبل كل شيء أمّا عزيزة".
وفارقت الممثلة الفرنسية الحياة في مستشفى بيتييه سالبيتريير الذي أُدخَلَت إليه الأحد الماضي، بعد انتشالها فاقدة الوعي من مسبح في ناد خاص في باريس، وأوضحت ابنتاها أن سبب الوفاة هو "أزمة قلبية".
وُلدت نادية فارس عام 1968 في مراكش بالمغرب، ونشأت في نيس قبل أن تنتقل إلى باريس لمتابعة مسيرتها الفنية التي بدأت في التسعينيات.
-
أخبار متعلقة
-
آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر
-
شرط كبير جدا.. هذا الأجر يريده محمد رمضان لمسلسله الجديد
-
وفاة فنانة عربية قديرة - صورة
-
الممثلة ستيفاني عطالله تُطمئن جمهورها: أنا بخير
-
"شباب البومب" يعود بموسم جديد.. ما الذي يحمله هذا المسلسل؟
-
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
-
منتج مسلسل "الزوجة الرابعة" يحسم الجدل حول جزء ثان
-
بعد تعليق عملها الفنيّ... قرار جديد من نانسي عجرم