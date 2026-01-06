وفاة "ممثل الأمة" الكوري الجنوبي

وجاءت الوفاة بعد ستة أيام من نقله إلى أحد مستشفيات سيئول في حالة فقدان للوعي، حيث خضع للعلاج في وحدة العناية المركزة إثر تعرضه للاختناق أثناء تناول الطعام في منزله الثلاثاء الماضي.
استمر عطاؤه في أفلام كبرى، منها فيلم "سيلميدو" (2003)، الذي كان أول فيلم كوري يتخطى حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة، إضافة إلى أفلام "هانباندو" (2006)، و"غير منحني" (2011)، و"هانسان: التنين الصاعد" (2022).
وفي عام 2022، كشف الممثل عن صراعه مع سرطان الدم منذ عام 2019، لكنه أبدى تفاؤلا في مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء في فبراير 2023 حين قال: "أعتقد أنني سأتحسن بعد هذا العام"، داعيا جمهوره لانتظار مشروعه القادم.
