الثلاثاء 2026-01-06 12:46 ص

وفاة "ممثل الأمة" الكوري الجنوبي

الثلاثاء، 06-01-2026 12:28 ص

الوكيل الإخباري- توفي أمس الاثنين الممثل الكوري الجنوبي الشهير آن سونغ كي، أحد أبرز وجوه السينما الكورية وأكثرهم شعبية، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد مسيرة فنية غنية وحافلة.

وجاءت الوفاة بعد ستة أيام من نقله إلى أحد مستشفيات سيئول في حالة فقدان للوعي، حيث خضع للعلاج في وحدة العناية المركزة إثر تعرضه للاختناق أثناء تناول الطعام في منزله الثلاثاء الماضي.

وفارق الحياة في حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية بالمستشفى محاطا بأفراد أسرته، بحسب ما أعلنته جمعية ممثلي السينما الكورية.

 

وقد لُقب الراحل بـ "ممثل الأمة"، حيث شارك في نحو 140 فيلما على مدار أكثر من ستة عقود، تنوعت بين الدراما والحركة والإثارة.

 

وبدأت رحلته الفنية كطفل في فيلم "قطار الغسق" عام 1957، ليصبح لاحقا من رواد السينما الكورية، خاصة في الفترة من الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات بفضل أعمال نالت رواجا واسعا مثل "صيد الحيتان" (1984) و"أيام شبابنا الجميلة" (1987).


استمر عطاؤه في أفلام كبرى، منها فيلم "سيلميدو" (2003)، الذي كان أول فيلم كوري يتخطى حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة، إضافة إلى أفلام "هانباندو" (2006)، و"غير منحني" (2011)، و"هانسان: التنين الصاعد" (2022).

 

وكان ظهوره الأخير في فيلم "نوريانغ: البحر القاتل" (2023)، وهو الجزء الأخير من ثلاثية المخرج كيم هان-مين عن الأدميرال الأسطوري يي سون-شين، حيث جسد فيه دور ضابط عسكري.

 

حصد آن خلال مسيرته جائزة أفضل ممثل في العديد من المهرجانات الكبرى. وإلى جانب الفن، عُرف بنشاطه الإنساني الطويل مع منظمة "اليونيسف"، إذ عُين ممثلا خاصا للمنظمة في كوريا الجنوبية عام 1992، ثم سفيرا للنوايا الحسنة في مايو 1993.


وفي عام 2022، كشف الممثل عن صراعه مع سرطان الدم منذ عام 2019، لكنه أبدى تفاؤلا في مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء في فبراير 2023 حين قال: "أعتقد أنني سأتحسن بعد هذا العام"، داعيا جمهوره لانتظار مشروعه القادم.

 

RT

 
 


gnews

