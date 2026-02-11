وفاة ممثل تركي شهير بعد تعرضه لوعكة مفاجئة -صورة

واشتهر كانبولات جوركيم أرسلان بأدواره في عدة أعمال تركية ناجحة، من أبرزها دوره في مسلسل Poyraz Karayel حيث جسد شخصية سيفير، بالإضافة إلى مشاركاته في Çemberimde Gül Oya وBir Deli Rüzgar، وأحدث أعماله كانت في مسلسل Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi.
وترك الممثل التركي على مدار أكثر من عقدين بصمة في الدراما التركية وحظي بمحبة الجمهور.
وأثار رحيله المُفاجئ موجة من الحزن في الوسط الفني التركي وبين محبيه.
