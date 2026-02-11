الأربعاء 2026-02-11 01:07 م

وفاة ممثل تركي شهير بعد تعرضه لوعكة مفاجئة -صورة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-02-2026 12:23 م

الوكيل الإخباري-   في خبر حزين، توفي اليوم الأربعاء الممثل التركي كانبولات جوركيم أرسلان عن عمر 45 عامًا وذلك بعد تعرضه ليلا لوعكة صحية مفاجئة في منزلِه بمنطقة بي أوغلو في إسطنبول، ونُقل إثرها إلى المستشفى حيث لم تنجح محاولات الأطباء في إنقاذ حياته. 
 
 
واشتهر كانبولات جوركيم أرسلان بأدواره في عدة أعمال تركية ناجحة، من أبرزها دوره في مسلسل Poyraz Karayel حيث جسد شخصية سيفير، بالإضافة إلى مشاركاته في Çemberimde Gül Oya وBir Deli Rüzgar، وأحدث أعماله كانت في مسلسل Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi. 

وترك الممثل التركي على مدار أكثر من عقدين بصمة في الدراما التركية وحظي بمحبة الجمهور.

وأثار رحيله المُفاجئ موجة من الحزن في الوسط الفني التركي وبين محبيه. 

اضافة اعلان

 


Image1_2202611121929510256206.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الصحة النيابية" "تكرم الدكتور وريكات تقديرا لمبادرته بإجراء عمليات عيون مجانية للمرضى

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" "تكرم الدكتور وريكات تقديرا لمبادرته بإجراء عمليات عيون مجانية للمرضى

مكافحة المخدرات تتلف أكثر من 11 مليون حبة كبتاجون بعد ضبطها

أخبار محلية مكافحة المخدرات تتلف أكثر من 11 مليون حبة كبتاجون بعد ضبطها

جانب من المبادرة

أخبار محلية الاتحاد النسائي في معان ينفذ مبادرة إنسانية لمرضى الكلى بمناسبة عيد ميلاد الملك

الإحصاءات: ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 0.17% خلال كانون الثاني 2026

أخبار محلية الإحصاءات: ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 0.17% خلال كانون الثاني 2026

بعد فصل الجراح .. المستقلة للانتخاب تعلن إجراءات شغل المقعد الشاغر

أخبار محلية بعد فصل الجراح .. المستقلة للانتخاب تعلن إجراءات شغل المقعد الشاغر

تعبيرية

فن ومشاهير وفاة ممثل تركي شهير بعد تعرضه لوعكة مفاجئة -صورة

نصراوين: الهيئة المستقلة ستعين بديل النائب "المفصول" الجراح خلال 60 يومًا

خاص بالوكيل نصراوين: الهيئة المستقلة ستعين بديل النائب "المفصول" الجراح خلال 60 يومًا

في مصر.. حريق هائل يثير الذعر

منوعات في مصر.. حريق هائل يثير الذعر



 






الأكثر مشاهدة