وفاة ممثل تركي شهير بعد تعرضه لوعكة مفاجئة -صورة

الوكيل الإخباري- في خبر حزين، توفي اليوم الأربعاء الممثل التركي كانبولات جوركيم أرسلان عن عمر 45 عامًا وذلك بعد تعرضه ليلا لوعكة صحية مفاجئة في منزلِه بمنطقة بي أوغلو في إسطنبول، ونُقل إثرها إلى المستشفى حيث لم تنجح محاولات الأطباء في إنقاذ حياته.





واشتهر كانبولات جوركيم أرسلان بأدواره في عدة أعمال تركية ناجحة، من أبرزها دوره في مسلسل Poyraz Karayel حيث جسد شخصية سيفير، بالإضافة إلى مشاركاته في Çemberimde Gül Oya وBir Deli Rüzgar، وأحدث أعماله كانت في مسلسل Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi.



وترك الممثل التركي على مدار أكثر من عقدين بصمة في الدراما التركية وحظي بمحبة الجمهور.



وأثار رحيله المُفاجئ موجة من الحزن في الوسط الفني التركي وبين محبيه.

