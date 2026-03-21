وفاة ممثل شهير - صورة

الوكيل الإخباري- في خبر حزين، تُوفي أسطورة الأكشن النجم العالمي تشاك نوريس عن عمر 86 عامًا في هاواي.



ويُعد خبر وفاة تشاك نوريس صدمة لمحبيه حول العالم، خاصة مع مسيرته الطويلة التي جمعت بين النجاح الفني والتأثير الثقافي الواسع.



وأكدت عائلة نوريس أنه رحل بهدوء محاطًا بأفراد أسرته، دون الكشف عن السبب الرسمي للوفاة، مشيرة إلى مكانته الكبيرة داخل العائلة كزوج وأب وجد محب.



وجاءت الوفاة بعد تقارير تحدثت عن تعرضه لحالة طبية طارئة في جزيرة Kauai، حيث نُقل إلى المستشفى قبل يوم واحد من وفاته، رغم أنه كان في حالة معنوية جيدة قبل تدهور وضعه الصحي.



قبل دخوله عالم التمثيل، حقق تشاك نوريس نجاحًا كبيرًا في الكاراتيه، حيث توّج بطلاً عالميًا لوزن المتوسط ست مرات دون أي هزيمة.

