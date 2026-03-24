وفاة ممثل شهير - صورة

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأميركي نيكولاس بريندون عن عمر ناهز 54 عامًا، في خبر صادم لمحبي مسلسل "buffy the vampire slayer"، الذي اشتهر من خلاله بدور "زاندر هاريس".



وأكدت عائلته في بيان رسمي أن الوفاة حدثت أثناء نومه لأسباب طبيعية، مطالبةً باحترام خصوصيتها في هذه اللحظات الإنسانية الصعبة.





وأشارت إلى أن بريندون لم يكن مجرد ممثل محبوب، بل كان شغوفًا بالفن والرسم، حيث شكّلا له ملاذًا خلال سنواته الأخيرة.



وأضافت العائلة أن الراحل عُرف بحساسيته وإبداعه، وتمسكه بالأمل رغم التحديات الصحية التي واجهها، والتي شملت أزمات قلبية ومشكلات في العمود الفقري.

