وفاة ممثل شهير- صورة

الوكيل الإخباري- توفي الممثل البريطاني جون نولان، المعروف بأدواره في عدد من الأفلام العالمية من بينها "باتمان" و"دونكيرك"، عن عمر ناهز 85 عاماً.



ووصفت زوجته كيم هارتمان نولان بأنه "روح حرة" وشخص يمتلك حضوراً خاصاً ورؤية مستقلة.



وأضافت أنه تميّز بذكائه وحسّه الفكاهي المختلف وقدرته على تقبل وجهات النظر المختلفة في النقاشات.

وأشارت هارتمان إلى أن زوجها كان يتمتع بشخصية محببة لدى الجميع، قائلة إنه "كان ألطف شخص عرفته على الإطلاق"، مضيفة أن الحيوانات كانت تحبه أيضاً، وأنه عمل معلماً محبوباً وموهوباً في مجالات متعددة، سواء في تدريس المسرح أو حتى في الرياضة.