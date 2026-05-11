وفاة ممثل شهير - صورة

الوكيل الإخباري- أعلنت صحيفة "التلغراف" عن وفاة الممثل البريطاني مايكل بنينغتون عن عمر ناهز 82 عاماً، والذي اشتهر بمشاركته في فيلم "star wars: Episode VI – Return of the Jedi" عام 1983.



وعُرف الممثل بدوره في تجسيد شخصية قائد نجمة الموت "موف جيرجيرود" في السلسلة الشهيرة، وهو الدور الذي منحه حضورًا لافتًا لدى جمهور السينما العالمية، رغم انتقاده لاحقًا لأدائه في العمل، واعتباره أنه بالغ في التمثيل.

