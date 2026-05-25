وفاة ممثل شهير - صورة

الوكيل الإخباري- بعد سنوات من المعاناة الصحية مع مرض الكلى، تُوفِيَ الممثل الأميركي غريز تشابمان، المعروف بدور الحارس الشخصي غريز في مسلسل "30 Rock"، عن عمر ناهز 52 عاماً.



وكشف ابن عمه دونتي هاريسون، أنّه توفي بسلام أثناء نومه بعد رحلة طويلة مع المرض.





وكتب عبر "إنستغرام"، أن الراحل واجه معاركه الصحية بالقوة والكرامة حتى أيامه الأخيرة، مؤكداً أن من عرفوه عن قرب يتذكرونه بطيبته وطاقته الإيجابية، وليس فقط كنجم كوميدي على الشاشة.





وأضاف أن اسم غريز تشابمان وإرثه سيبقيان حاضرين دائماً، مشيراً إلى أنه ترك خلفه زوجته وطفلين.

