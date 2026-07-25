وفاة ممثل شهير - صورة

وأثار خبر وفاته موجة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه عدد كبير من المتابعين، مستذكرين أخلاقه الرفيعة ومسيرته الفنية التي امتدت لسنوات، وأسهم خلالها في إثراء الدراما والمسرح التونسيين.
وخلال مشواره، شارك رزقي العوني في عدد من الأعمال البارزة، من بينها مسلسل "قمرة سيدي المحروس" عام 2003، إلى جانب حضوره في أعمال ناجحة مثل "شوفلي حل"، و"عند عزيز"، و"حياة وأماني"، و"يوميات علولو"، و"الحصاد"، ليبقى اسمه مرتبطًا بمرحلة مهمة من تطور الدراما التونسية.
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