وفاة ممثل شهير عن عمر 44 عاما - صورة

وأوضح رودري ديفيز شقيق أوين، أنّ الأخير رحل بشكل مفاجئ، فيما لا تزال العائلة بانتظار مزيد من التفاصيل المتعلقة بملابسات الوفاة.
-
أخبار متعلقة
-
حرب تذاكر ومؤامرات خلف الكواليس.. أزمة فيلم "أسد" تشتعل مجددًا
-
وفاة اعلامي عربي بارز - صورة
-
وفاة فنانة شابة بشكلٍ مفاجىء - صورة
-
حسن البلام يتصدر الترند بعد تقليد أم كلثوم - فيديو
-
مع بلوغه الـ 64 عاما.. راغب علامة يُعلن اعتزاله!؟
-
ماذا قالت سهام جلال في آخر منشور لها قبل وفاتها؟
-
تحديد موعد ومكان تشييع جنازة سهام جلال
-
تعرّض فنان عربيّ لوعكة صحيّة ودخوله إلى المستشفى