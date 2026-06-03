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وفاة ممثل شهير عن عمر 44 عاما - صورة

الوكيل الإخباري- تُوفِيَ الممثل الويلزي أوين ريس ديفيز عن عمر ناهز 44 عاماً، المعروف في أعماله البارزة في Twin Peaks وThe OA وAlice Through the Looking Glass، تاركاً خلفه مسيرة فنية حافلة امتدت بين
تعبيرية
 
الأربعاء، 03-06-2026 12:51 م

الوكيل الإخباري-   تُوفِيَ الممثل الويلزي أوين ريس ديفيز عن عمر ناهز 44 عاماً، المعروف في أعماله البارزة في Twin Peaks وThe OA وAlice Through the Looking Glass، تاركاً خلفه مسيرة فنية حافلة امتدت بين الشاشة والمسرح.

وأوضح رودري ديفيز شقيق أوين، أنّ الأخير رحل بشكل مفاجئ، فيما لا تزال العائلة بانتظار مزيد من التفاصيل المتعلقة بملابسات الوفاة.

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الوكيل الإخباري- تُوفِيَ الممثل الويلزي أوين ريس ديفيز عن عمر ناهز 44 عاماً، المعروف في أعماله البارزة في Twin Peaks وThe OA وAlice Through the Looking Glass، تاركاً خلفه مسيرة فنية حافلة امتدت بين

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