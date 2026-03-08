وفاة ممثل مشهور- صورة

وبحسب ما أورده موقع TMZ، توفي باركر في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، بعد صراع مع مرض السرطان، دون الكشف عن نوع المرض الذي كان يعاني منه.
صديقة الراحل تنعاه بكلمات مؤثرة
ونعت صديقته ريسا غارسيا الراحل بمنشور مؤثر، أوضحت فيه أنها عرفته وأحبته لأكثر من 45 عامًا، منذ أيام دراستهما في برنامج Erhard Seminars Training في مدينة نيويورك، عندما كانا شابين مليئين بالشغف والطموح.
وأشارت إلى أن باركر كان له تأثير كبير في مسيرتها الإبداعية، وكان جزءًا من عائلتها الفنية لسنوات طويلة، مؤكدة أن شغفه بالفن وقدرته على إلهام الآخرين سيبقيان حاضرين في ذاكرة كل من عرفه.
وأضافت في كلماتها:
"نحتفي اليوم بموهبتك الاستثنائية، وبشغفك الكبير بالعمل، وبإخلاصك لعائلتك ولتعليم الفن. لقد أصبحت حياتنا جميعًا أكثر غنى بوجودك، وسيبقى أثرُك حيًا في كل من عرفك."
