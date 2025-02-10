وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

وأضاف سامر: "شريكة عمري راحت قبل أن تضم ابنها الذي كانت تنتظره بشوق، واليوم ابني علي لحقها، وتركني لوحدي في هذا العالم، كأن روحي راحت معهم... ما بقي لي غير ذكراهم والدعاء". واختتم قائلاً: "الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، ما في كلمات تكفي هذا الألم".
وفي سياق متصل، كتبت والدة إنجي مراد، آني أورفلي، منشورًا مؤثرًا عبر "فيسبوك"، نعت فيه ابنتها، قائلة: "ترحموا على بنتي وتصدقوا عن روحها. الله يسامحك ويغفر لك ويكون معك يا إنجي يا ملاك، متتي وأنتي تولدين، أنتِ ملاك، ورحتِ لعند الرحمن". وأضافت: "من أربعين يومًا شفت كل شيء، شفت مرضك وموتك. الله يرحمك ويجعلك شفيعة لنا. كتير عندي إيمان بحكمة الله... راحت ذنوبك، راحت سعادة البيت معك".
وتوفيت الفنانة الشابة إنجي مراد بعد معاناة مع مرض طارئ، ودخلت المستشفى قبل أيام من وفاتها، بينما كانت في الشهر السابع من حملها.
-
أخبار متعلقة
-
أحمد حلمي يواجه انتقادات حادة بعد تصريح أثار الجدل في موسم الرياض
-
تامر حسني يتجاهل تصريحات طليقته ويشعل الحفل في السعودية
-
ماجدة الرومي تشوّق جمهورها لجديدها الغنائي قبيل 'عيد الحب'
-
قرار قضائي في دعوى ياسمين عز ضد نيشان بتهمة السب والقذف
-
أمينة خليل تُثير الجدل في "لام شمسية" برمضان 2025
-
شقيق أصالة وابنتها شام يعلقان على حذف طارق العريان أغنية "60 دقيقة"
-
سقوط نجوى كرم على المسرح في أمستردام - فيديو
-
إصابة تامر فرج أثناء تصوير مسلسل "وش السعد" في رمضان 2025 - صور