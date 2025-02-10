وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

الوكيل الإخباري- أعلن سامر حقي، زوج الفنانة السورية الراحلة إنجي مراد، عن وفاة مولودهما الذي لم يولد بعد، في مفاجأة حزينة بعد وفاة زوجته. وأكد حقي في منشور مؤثر على حسابه الشخصي، أن ابنه "علي سامر حقي" توفي، قائلاً: "ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله، أتراني قويًا لهذه الدرجة يا الله... حتى إنك لم تترك لي أحدًا ليكون كتفي في هذا العالم".

اضافة اعلان



وأضاف سامر: "شريكة عمري راحت قبل أن تضم ابنها الذي كانت تنتظره بشوق، واليوم ابني علي لحقها، وتركني لوحدي في هذا العالم، كأن روحي راحت معهم... ما بقي لي غير ذكراهم والدعاء". واختتم قائلاً: "الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، ما في كلمات تكفي هذا الألم".

وفي سياق متصل، كتبت والدة إنجي مراد، آني أورفلي، منشورًا مؤثرًا عبر "فيسبوك"، نعت فيه ابنتها، قائلة: "ترحموا على بنتي وتصدقوا عن روحها. الله يسامحك ويغفر لك ويكون معك يا إنجي يا ملاك، متتي وأنتي تولدين، أنتِ ملاك، ورحتِ لعند الرحمن". وأضافت: "من أربعين يومًا شفت كل شيء، شفت مرضك وموتك. الله يرحمك ويجعلك شفيعة لنا. كتير عندي إيمان بحكمة الله... راحت ذنوبك، راحت سعادة البيت معك".



وتوفيت الفنانة الشابة إنجي مراد بعد معاناة مع مرض طارئ، ودخلت المستشفى قبل أيام من وفاتها، بينما كانت في الشهر السابع من حملها.