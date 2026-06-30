الثلاثاء 2026-06-30 11:07 ص

وفاة نجل فنانة لبنانية سورية تُحزن الوسط الفني - صورة

سيبل
نورا رحال
 
الثلاثاء، 30-06-2026 08:51 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة اللبنانية السورية نورا رحال وفاة ابنها أليكس.

ونشرت رحال صورًا لابنها الراحل عبر حساباتها على مواقع التواصل، داعيةً له بالراحة الأبدية وأن يبقى ذكره مؤبدًا في القلوب.

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