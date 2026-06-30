وفاة نجل فنانة لبنانية سورية تُحزن الوسط الفني - صورة

ونشرت رحال صورًا لابنها الراحل عبر حساباتها على مواقع التواصل، داعيةً له بالراحة الأبدية وأن يبقى ذكره مؤبدًا في القلوب.
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