وفاة نجمة تركت بصمة في سلسلة "سبايدر مان" - فيديو

وُلدت ريفيرا في الفلبين عام 1943، وتوفيت في هونولولو بولاية هاواي، بعد تعرضها لجلطة دماغية استدعت وضعها على أجهزة الإنعاش، وفقًا لما أفاد به أحد أفراد عائلتها.
ورغم قِصر ظهورها في الفيلم، حظيت مشاركتها باهتمام جمهور سلسلة "سبايدر مان"، إذ اعتبرت الدور من أبرز محطات مسيرتها الفنية. ونعى أفراد عائلتها رحيلها، مؤكدين مكانتها الكبيرة بينهم.
Thank you for the memories. Rest in Peace, Mary Rivera. pic.twitter.com/WX9WBpad66— BUCKbuzz (@buckbuzz_) August 4, 2026
-
أخبار متعلقة
-
طلب من أسرة محمد هنيدي قبل جنازة شقيقه
-
أصالة تطرح أغنية جديدة بروح التراث السوري - فيديو
-
معجزة إلهية.. الفنان اللبناني ريان يروي قصة تعافيه
-
الذكاء الاصطناعي يشارك كارول سماحة في أحدث أغنياتها - فيديو
-
رامي عياش يوضح سبب إلغاء حفله في تونس
-
هل تعرضت للطعن؟.. فنانة عربية تحسم الجدل
-
الموت يفجع الفنان محمد هنيدي
-
بعد غياب.. دانييلا رحمة تفاجئ الجمهور بتغيير جريء - فيديو