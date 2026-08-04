وفاة نجمة تركت بصمة في سلسلة "سبايدر مان" - فيديو

الوكيل الإخباري- توفيت الممثلة ماري ريفيرا، المعروفة بدور جدة شخصية نيد ليدز في فيلم "سبايدر مان: لا عودة"، عن عمر 82 عامًا.

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وُلدت ريفيرا في الفلبين عام 1943، وتوفيت في هونولولو بولاية هاواي، بعد تعرضها لجلطة دماغية استدعت وضعها على أجهزة الإنعاش، وفقًا لما أفاد به أحد أفراد عائلتها.



ورغم قِصر ظهورها في الفيلم، حظيت مشاركتها باهتمام جمهور سلسلة "سبايدر مان"، إذ اعتبرت الدور من أبرز محطات مسيرتها الفنية. ونعى أفراد عائلتها رحيلها، مؤكدين مكانتها الكبيرة بينهم.