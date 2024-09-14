 
السبت 2024-09-14 11:02 ص
 
 

وفاة نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"

لقطة من المسلسل
الفنانة الراحلة في دورها بالمسلسل المذكور
السبت، 14-09-2024 07:53 ص

الوكيل الإخباري- غيب الموت الفنانة المصرية ناهد رشدي فجر اليوم السبت، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 68 عاما.

وقالت دينا سعد، ابنة الفنانة المصرية، في منشور على "فيسبوك": "لله ما أخذ ولله ما أعطى.. انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

فيما قال زوج الراحلة، محمد سعد: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي.. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى يا رب العالمين".

اضافة اعلان


ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوة في القاهرة.


ومن من أبرز أعمالها المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي جسدت فيه دور "سنية عبد الغفور البرعي"، الذي تصدر الترند مؤخرا بمشهد العرس.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال الصين.. ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 2.1% والغاز بنسبة 6.6% في 8 أشهر

تعبيرية

اقتصاد محلي الليرة تستعيد بريقها.. أعلى سعر تاريخي لها في الأردن

ارشيفية

أخبار محلية القبض على ممثلة إباحية أمريكية في وادي رم

الفرقاطة الألمانية بادن-فورتمبرغ عبرت أمس الجمعة مضيق تايوان

عربي ودولي الصين تحذر من "مخاطر أمنية" بسبب تحرك ألماني بمضيق تايوان

احلام الشامسي

فن ومشاهير "احترموا تاريخي".. أحلام تكذّب فهد الخالد

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لا نريد حربا مع روسيا

أرشيفية

أخبار محلية الجيش الأميركي يعلن مقتل 4 من قادة «داعش» بالعراق

تعبيرية

طب وصحة دراسة تحذر من تسبب نظام الكيتو بالسكري



 


الأكثر مشاهدة