وفاة نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"

الوكيل الإخباري- غيب الموت الفنانة المصرية ناهد رشدي فجر اليوم السبت، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 68 عاما.



وقالت دينا سعد، ابنة الفنانة المصرية، في منشور على "فيسبوك": "لله ما أخذ ولله ما أعطى.. انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".



فيما قال زوج الراحلة، محمد سعد: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي.. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى يا رب العالمين".

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ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوة في القاهرة.



ومن من أبرز أعمالها المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي جسدت فيه دور "سنية عبد الغفور البرعي"، الذي تصدر الترند مؤخرا بمشهد العرس.