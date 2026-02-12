وفاة نجمة مسلسل وادي الذئاب - صورة

وكانت غيريز أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان قبل عدة أشهر، وبدء رحلة علاجها، وقالت: لقد بدأت حربنا مع السرطان. سنودّعه بأفضل طريقة بإذن الله.
وكانت الممثلة التركية طلبت من جمهورها الدعاء لها، لكنها توفيت اليوم.
