وفاة نجمة مسلسل وادي الذئاب - صورة

الوكيل الإخباري- توفيت الممثلة التركية شيڤغا غيريز، التي اشتهرت بدورها في مسلسل "وادي الذئاب"، عن عمر ناهز 56 عاماً، بعد معركة مع مرض السرطان.



وكانت غيريز أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان قبل عدة أشهر، وبدء رحلة علاجها، وقالت: لقد بدأت حربنا مع السرطان. سنودّعه بأفضل طريقة بإذن الله.



وكانت الممثلة التركية طلبت من جمهورها الدعاء لها، لكنها توفيت اليوم.

