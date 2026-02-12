الخميس 2026-02-12 09:52 ص

وفاة نجمة مسلسل وادي الذئاب - صورة

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 12-02-2026 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   توفيت الممثلة التركية شيڤغا غيريز، التي اشتهرت بدورها في مسلسل "وادي الذئاب"، عن عمر ناهز 56 عاماً، بعد معركة مع مرض السرطان.

وكانت غيريز أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان قبل عدة أشهر، وبدء رحلة علاجها، وقالت: لقد بدأت حربنا مع السرطان. سنودّعه بأفضل طريقة بإذن الله.
 
وكانت الممثلة التركية طلبت من جمهورها الدعاء لها، لكنها توفيت اليوم.

اضافة اعلان

 


Image1_22026129105589593791.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون

عربي ودولي كوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية يعد ابنته لتولي قيادة البلاد

فضل شاكر

فن ومشاهير فنان لبنانيّ شهير يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟

المستوطنون يهاجمون قرية في الضفة الغربية ويطردون أهلها

فلسطين المستوطنون يهاجمون قرية في الضفة الغربية ويطردون أهلها

تعبيرية

فن ومشاهير وفاة نجمة مسلسل وادي الذئاب - صورة

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز

عربي ودولي واشنطن ستسدد مليارات الدولارات من مستحقاتها المتأخرة للأمم المتحدة "خلال أسابيع"

فيدان: مرونة أميركية إيرانية تمهّد لاتفاق نووي محتمل

عربي ودولي فيدان: مرونة أميركية إيرانية تمهّد لاتفاق نووي محتمل

تعبيرية

خاص بالوكيل فيديو .. تنفيذ أعمال طلاء داخل مدرسة بالهاشمية يثير مخاوف صحية على الطلبة

امرأة بنغلاديشية

عربي ودولي 127 مليون ناخب يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في بنغلادش



 






الأكثر مشاهدة