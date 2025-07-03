وفاة نجم ليفربول في حادث سير مروع

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد لقي صاحب الـ28 عاما مصرعه إثر حادث مروع بالقرب من منطقة زامورا بالأراضي الإسبانية.
وأفادت بأن الوفاة جاءت بعد انحراف السيارة التي كان يستقلها جوتا مع شقيقه أندريه، عن الطريق، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل.
ووفقا لشهود عيان، فإن النيران اشتعلت في السيارة، وامتدت أيضا إلى النباتات المجاورة.
وفارق جوتا الحياة بعد أسبوعين فقط من زواجه.
وكان اللاعب البرتغالي قد انضم إلى ليفربول عام 2020، قادما من وولفرهامبتون مقابل 41 مليون جنيه إسترليني، ليتوج معه بـ3 ألقاب، أبرزها البريميرليج في الموسم المنصرم.
كما نال جوتا لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال في يونيو/حزيران الماضي، حيث كان أحد العناصر التي ساهمت في الوصول لمنصات التتويج.
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