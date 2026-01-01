وقع على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع ناصيف زيتون خلال حفل رأس السنة

وخلال الحفل تعرض ناصيف لحادث سقوط على المسرح من دون ان يتعرض للإصابة.
وتعليقا على الحادث قال ناصيف: "والله كنت خايف من أول السهرة أوقع".
يُذكر ان زوجة ناصيف زيتون الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة قضت ليلة رأس السنة في استراليا مع أهلها وهي أصبحت في أواخر حملها.
