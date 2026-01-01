وقع على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع ناصيف زيتون خلال حفل رأس السنة

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون حفل رأس السنة في مدينة أبو ظبي حيث أدى أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وخلال الحفل تعرض ناصيف لحادث سقوط على المسرح من دون ان يتعرض للإصابة.



وتعليقا على الحادث قال ناصيف: "والله كنت خايف من أول السهرة أوقع".



يُذكر ان زوجة ناصيف زيتون الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة قضت ليلة رأس السنة في استراليا مع أهلها وهي أصبحت في أواخر حملها.

اضافة اعلان

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

لبنان 24