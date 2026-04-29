وكيل أعمال الفنان هاني شاكر يُفجّر مفاجأة: كان يُخفي عنا ألمه

وأوضح عكنان، في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أن ما يعيشه اليوم لا يُقاس بالوقت، بل بثقل الشعور، واصفًا المرحلة الراهنة بأنها من أقسى اللحظات التي واجهها في حياته.
وأشار إلى أنه لمس عن قرب الجانب الإنساني العميق الذي يتسم به هاني شاكر، مؤكدًا أنه كان يُخفي ألمه حرصًا على ألا يُثقل كاهل من حوله، في صورة تعكس شخصية استثنائية خلف الكواليس.
وأضاف أن ما يمر به الفنان يمثل اختبارًا قاسيًا، لافتًا إلى أن الشعور بالعجز عن تقديم المساعدة يخيّم على الجميع، فيما يحل القلق والانتظار مكان القدرة على الفعل.
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. يحيى الفخراني رئيساً شرفياً لمهرجان مسرح الأطفال
-
شيرين عبد الوهاب تستعد لانطلاقة فنية جديدة في موسم الصيف
-
تعرّض إعلامية مصرية شهيرة لحادث سير مروع - صورة
-
ممثل شهير يتعرّض لذبحة صدرية حادة - صورة
-
تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم
-
وفاة فنان عربي شهير بشكلٍ مفاجىء - صورة
-
زوجة الفنان هاني شاكر تحسم الجدل بشأن وفاته!
-
عباس النوري يرثي أحمد خليفة: سننكر الذاكرة إن أنكرنا حضورك