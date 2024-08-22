 
الخميس 2024-08-22 03:50 م
 

 

وكيل أعمال فان دام في مصر يتقدّم ببلاغ ضد والد حسام حبيب

فان دام
فان دام
الخميس، 22-08-2024 01:40 م

الوكيل الإخباري-   تقدّم وليد التلباني، وكيل أعمال الفنان العالمي فان دام في مصر، ببلاغ إلى مباحث الإنترنت في القاهرة ضد والد الفنان حسام حبيب، يتهمه فيه بالاعتداء على زوجته بالسب والقذف.

اضافة اعلان


وقال وكيل أعمال فان دام في بلاغه إن والد حسام حبيب علّق على منشور في الحساب الشخصي لزوجته وأرسل إليها بعض الألفاظ الخارجة في رسالة خاصة دون وجه حق.


وأضاف: "تواصلت مع والد حسام حبيب بعد الواقعة لمعرفة السبب، ولكنني فوجئت برد فعله حيث قطع الاتصال معي، فما كان مني إلا أن تقدّمت إلى مباحث الإنترنت في القاهرة ببلاغ ضده حتى أحصل على حقي بالقانون."


وحمل المحضر الذي حرّره وليد التلباني، وكيل أعمال النجم العالمي فان دام في مصر، ضد والد حسام حبيب في مباحث الإنترنت بالقاهرة الرقم 23 أحوال 2024، ووجّه إليه اتهامات بالسب والقذف. هذا وتفحص الأجهزة الأمنية البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

 

لها

gnews

أحدث الأخبار

مؤسسة الاقراض الزراعي

أخبار محلية 500 مستفيد من الإقراض الزراعي في إربد

ل

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تقدم خصومات هائلة على أجهزة التلفاز الذكية مع خصم حصري إضافي وهدايا مميزة

تعبيرية

منوعات رسالة تصل متأخرة 121 عاماً.. ونداء لفك اللغز

الأمن يعلن عن خطة أمنية بشأن الانتخابات النيابية

أخبار محلية الأمن يعلن عن خطة أمنية بشأن الانتخابات النيابية

قف

طب وصحة أعراض تشير لإصابتك باضطراب ثنائي القطب- هل تعاني منها؟

الدينار الأردني

أخبار محلية البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع بمقدار مليار دينار حتى نهاية حزيران 2024

جانب من الاستهدافات

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة

الهلال الأحمر الفلسطيني

فلسطين الصحة الفلسطينية: 4 مجازر للاحتلال في غزة خلال يوم



 


الأكثر مشاهدة