وكيل أعمال فان دام في مصر يتقدّم ببلاغ ضد والد حسام حبيب

الوكيل الإخباري- تقدّم وليد التلباني، وكيل أعمال الفنان العالمي فان دام في مصر، ببلاغ إلى مباحث الإنترنت في القاهرة ضد والد الفنان حسام حبيب، يتهمه فيه بالاعتداء على زوجته بالسب والقذف.

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وقال وكيل أعمال فان دام في بلاغه إن والد حسام حبيب علّق على منشور في الحساب الشخصي لزوجته وأرسل إليها بعض الألفاظ الخارجة في رسالة خاصة دون وجه حق.



وأضاف: "تواصلت مع والد حسام حبيب بعد الواقعة لمعرفة السبب، ولكنني فوجئت برد فعله حيث قطع الاتصال معي، فما كان مني إلا أن تقدّمت إلى مباحث الإنترنت في القاهرة ببلاغ ضده حتى أحصل على حقي بالقانون."



وحمل المحضر الذي حرّره وليد التلباني، وكيل أعمال النجم العالمي فان دام في مصر، ضد والد حسام حبيب في مباحث الإنترنت بالقاهرة الرقم 23 أحوال 2024، ووجّه إليه اتهامات بالسب والقذف. هذا وتفحص الأجهزة الأمنية البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.