وليد توفيق يثير الجدل بتصريحات عن فضل شاكر وشيرين

كما دعا توفيق خلال مداخلة تلفزيونية إلى دعم الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في أزمتها الحالية، مؤكداً إيمانه بموهبتها منذ بدايتها ورافضاً مقارنتها بكل من أنغام وآمال ماهر، معتبراً أن لكل فنانة خصوصيتها الفنية.
وفي سياق آخر، كشف عن خلاف مهني خلال تصوير أغنيته الأخيرة "شكثر مشتاق" حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفيديو كليب، مفضلاً الأداء المباشر مع دمج محدود للتقنيات.
كما أعلن عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "مبسوط" تمهيداً لطرحها قريباً.
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