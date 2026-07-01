وليد توفيق يطرح "شكثر مشتاق" المستوحاة من الفلكلور العراقي - فيديو

وأوضح توفيق أن اختياره للأغنية جاء لما تحمله من مشاعر صادقة، مشيرًا إلى أنه أعاد تقديمها بعد أن استمع إليها بصوت الفنان السوري عز الدين الفراتي، بالتعاون مع الشاعر محمود الحربي.
كما كشف عن استعداده لطرح أغنية شبابية جديدة بعنوان "مبسوط مبسوط"، إلى جانب تحضيره لألبوم يضم مجموعة متنوعة من الأغنيات.
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