وليد توفيق يطرح "شكثر مشتاق" المستوحاة من الفلكلور العراقي - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلق الفنان اللبناني وليد توفيق أغنيته الجديدة "شكثر مشتاق"، المستوحاة من الفلكلور العراقي، بتوزيع موسيقي عصري يمزج بين الأصالة والطابع الحديث.



وأوضح توفيق أن اختياره للأغنية جاء لما تحمله من مشاعر صادقة، مشيرًا إلى أنه أعاد تقديمها بعد أن استمع إليها بصوت الفنان السوري عز الدين الفراتي، بالتعاون مع الشاعر محمود الحربي.



كما كشف عن استعداده لطرح أغنية شبابية جديدة بعنوان "مبسوط مبسوط"، إلى جانب تحضيره لألبوم يضم مجموعة متنوعة من الأغنيات.

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