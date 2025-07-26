وليد توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد شائعة وفاته - فيديو

الوكيل الإخباري- طمأن الفنان اللبناني وليد توفيق جمهوره بعد انتشار شائعة وفاته، مؤكدًا في فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" أنه بصحة جيدة ولا صحة لما يُتداول.

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وقال توفيق: "أنا بألف خير، وطلع خبر غير صحيح عن وفاتي أو وجودي بالمستشفى. شكرًا لكل من سأل عني"، مشيرًا إلى أن رضا الله ورضا الوالدين هما سر سلامته.



وقد تفاعل محبوه بشكل واسع، معبرين عن دعمهم ودعائهم له.



يُذكر أن توفيق شارك مؤخرًا في مهرجان ليالي مراسي بمصر، إلى جانب الفنانة آمال ماهر، وسط حضور جماهيري كبير.

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