"وننسى اللي كان".. مواجهة نارية بين ياسمين عبدالعزيز وشيرين رضا في رمضان

تجسد ياسمين شخصية جليلة رسلان، فنانة مشهورة تواجه صراعات داخلية وضغوط الشهرة، بينما يثير دور كريم فهمي تساؤلات حول موقفه منها. ويبرز العمل أيضًا صراعها مع شيرين رضا في دور "العقل المدبر"، ما يضيف طبقة من التوتر والمؤامرات الشخصية والتحكم النفسي.
المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.
وعلى الصعيد السينمائي، تستعد ياسمين للظهور في فيلم «خلي بالك من نفسك» إلى جانب أحمد السقا، في تعاون يجمعهما لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، بعد نجاحها الدرامي في مسلسل «وتقابل حبيب» موسم رمضان 2025.
