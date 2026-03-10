يارا السكري ترد على انتقادات "مشاهد الدموع" في "علي كلاي"

12:22 م

الوكيل الإخباري- ردّت الفنانة المصرية الشابة يارا السكري على الانتقادات الموجهة لمشاهد الدموع في مسلسلها الجديد "علي كلاي"، حيث تجسّد شخصية "روح"، الفتاة المغلوبة على أمرها التي تعاني من ملاحقة رجل الأعمال الفاسد "عظيمة"، والذي يؤدي دوره الفنان ضياء عبد الخالق.





وتعرضت شخصية "روح" لانتقادات من الجمهور والنقاد حول كثرة مشاهد البكاء واعتبارها "مبالغًا فيها" أو "غير طبيعية". لكن السكري أكدت أن دموعها كانت حقيقية، نابعة من اندماجها الكامل مع الشخصية ومعاناتها النفسية، مما ساعدها على تقديم المشاهد بصدق وتأثير كبير.



وأوضحت أن أبرز المشاهد التي حملت صعوبة عاطفية كبيرة كانت:



وفاة شقيق "روح".



خوفها الشديد على زوجها "علي كلاي" أثناء أزماته.



مشهد تلقيها "الصفعة" من شقيق زوجها، الذي وصفته بأنه من أصعب المشاهد عليها.



القبض على زوجها إثر اتهامه في جريمة قتل إحدى القاطنات في دار الأيتام، وما أعقب ذلك من انهيار نفسي وجسدي للشخصية.



كما كشفت يارا عن التحضيرات المكثفة قبل بدء التصوير، بما في ذلك ورشة عمل ركزت على بناء الشخصية بدقة، من طريقة الكلام وأسلوب التعبير، إلى الانفعالات الدقيقة. وأكدت أنها حرصت على أن تكون شخصية "روح" واقعية وصادقة بعيدًا عن أي مبالغة أو تصنُّع، خاصة مع اختلاف ملامحها عن خلفية الشخصية الاجتماعية البسيطة.





