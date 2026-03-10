الثلاثاء 2026-03-10 01:04 م

يارا السكري ترد على انتقادات "مشاهد الدموع" في "علي كلاي"

يارا السكري ترد على انتقادات "مشاهد الدموع" في "علي كلاي" اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/qoustsv
ارشيفية
 
الثلاثاء، 10-03-2026 12:22 م
الوكيل الإخباري-   ردّت الفنانة المصرية الشابة يارا السكري على الانتقادات الموجهة لمشاهد الدموع في مسلسلها الجديد "علي كلاي"، حيث تجسّد شخصية "روح"، الفتاة المغلوبة على أمرها التي تعاني من ملاحقة رجل الأعمال الفاسد "عظيمة"، والذي يؤدي دوره الفنان ضياء عبد الخالق.اضافة اعلان


وتعرضت شخصية "روح" لانتقادات من الجمهور والنقاد حول كثرة مشاهد البكاء واعتبارها "مبالغًا فيها" أو "غير طبيعية". لكن السكري أكدت أن دموعها كانت حقيقية، نابعة من اندماجها الكامل مع الشخصية ومعاناتها النفسية، مما ساعدها على تقديم المشاهد بصدق وتأثير كبير.

وأوضحت أن أبرز المشاهد التي حملت صعوبة عاطفية كبيرة كانت:

وفاة شقيق "روح".

خوفها الشديد على زوجها "علي كلاي" أثناء أزماته.

مشهد تلقيها "الصفعة" من شقيق زوجها، الذي وصفته بأنه من أصعب المشاهد عليها.

القبض على زوجها إثر اتهامه في جريمة قتل إحدى القاطنات في دار الأيتام، وما أعقب ذلك من انهيار نفسي وجسدي للشخصية.

كما كشفت يارا عن التحضيرات المكثفة قبل بدء التصوير، بما في ذلك ورشة عمل ركزت على بناء الشخصية بدقة، من طريقة الكلام وأسلوب التعبير، إلى الانفعالات الدقيقة. وأكدت أنها حرصت على أن تكون شخصية "روح" واقعية وصادقة بعيدًا عن أي مبالغة أو تصنُّع، خاصة مع اختلاف ملامحها عن خلفية الشخصية الاجتماعية البسيطة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

شؤون برلمانية نائب يسأل: أين الدراسة الاكتوارية للضمان؟.. ورئيس لجنة العمل يرد عليه

أسعار الذهب مستمرة في رحلة الصعود عالمياً والنفط ينخفض

أسواق ومال أسعار الذهب مستمرة في رحلة الصعود عالمياً والنفط ينخفض

الثمرة الذهبية.. كيف يحميك الأفوكادو من ارتفاع ضغط الدم؟ اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/health/ctj2q9b

طب وصحة الثمرة الذهبية.. كيف يحميك الأفوكادو من ارتفاع ضغط الدم؟

ز

أخبار محلية وزير: مسؤولين سابقين أجلوا ورحلوا مشكلة الضمان لسنوات عديدة

استراتيجيات فعّالة للحفاظ على طاقتك أثناء الصيام اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/health/m5m0akh

منوعات استراتيجيات فعّالة للحفاظ على طاقتك أثناء الصيام

ت

أخبار محلية وزير العمل: كل 4.8 عاملين مشتركين بالضمان يصرفون على متقاعد واحد

توقعات فلكية تكشف موعد "عيد الفطر" في الدول العربية اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/r2s3j19

منوعات توقعات فلكية تكشف موعد "عيد الفطر" في الدول العربية

وزارة العدل تتجه لأتمتة خدمات الكاتب العدل وتوسيع صلاحياته

أخبار محلية وزارة العدل تتجه لأتمتة خدمات الكاتب العدل وتوسيع صلاحياته



 






الأكثر مشاهدة