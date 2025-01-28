يارا صبري تعلن غيابها عن رمضان 2025 وتستعرض نجاح 'العميل'

الوكيل الإخباري- تحدثت الفنانة السورية يارا صبري عن مشاركتها في رمضان المقبل، مؤكدةً أنها ستغيب عن السباق الرمضاني لهذا العام. وأشارت في تصريحات لها لـ24 إلى أنها حالياً تدرس بعض الأعمال المعروضة عليها استعداداً لموسم ما بعد رمضان.

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وفي سياق آخر، عبرت يارا عن سعادتها بنجاح مسلسلها الأخير "العميل"، الذي أعادها إلى الشاشة بعد غياب دام أربع سنوات. وأكدت أنها كانت تبحث عن دور مختلف وجديد، وقد فكرت طويلاً قبل الموافقة على تقديم شخصية "ميادة"، الأم التي تكافح للحفاظ على أسرتها. وقالت إن ردود الفعل الإيجابية على الدور شجعتها وأسعدتها بشكل كبير.



يُذكر أن يارا صبري كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن عودتها إلى سوريا مع زوجها ماهر صليبي بعد أكثر من 12 عاماً من الغياب بسبب الأوضاع في ظل نظام بشار الأسد.



مسلسل "العميل" الذي عُرض في الموسم الماضي، كان قد شهد مشاركة عدد من النجوم البارزين، مثل أيمن زيدان، سامر إسماعيل، ووسام فارس، وهو مقتبس عن المسلسل التركي الشهير "في الداخل".