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يارا صبري تكشف حقيقة مشاركتها في "سجن صيدنايا"

يارا صبري
يارا صبري
السبت، 21-12-2024 12:06 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة السورية يارا صبري حقيقة الأنباء المتداولة حول مشاركتها في مسلسل مرتقب يحكي عن الجرائم المروعة التي ارتُكبت في سجن صيدنايا خلال حقبة نظام الرئيس بشار الأسد.

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وأشارت يارا صبري إلى ما قاله الفنان جمال سليمان، حين ذكر اسمها ضمن فريق التمثيل الخاص بالمسلسل الذي يتم التحضير لتصويره حاليًا بعد سقوط النظام. واستغرقت كتابته أكثر من سنة، ويحكي عن كيفية استغلال هذا السجن لصالح النظام السابق.

 

ونفت الفنانة السورية مشاركتها في هذا العمل كما تردد، كاتبةً عبر فيس بوك: "ما ورد بمقابلة الأستاذ جمال سليمان حول مشاركتي في مسلسل يحكي عن سجن صيدنايا هو (بكل محبة وتقدير) مجرد استجابة لاقتراح من مذيعة البرنامج."


وتابعت:"أنا أقدّر مشاعركم وحساسية الموضوع وقسوته بالنسبة إليكم... ولكن للتوضيح: المسلسل كان قد أنجز كتابته الأستاذ سامر رضوان قبل سقوط النظام، وتمت برمجة خطة تصويره في الأردن لصعوبة ذلك في الأراضي السورية، ولم يسبق أن طُلب مني المشاركة في المسلسل."


وسبق أن كتبت الفنانة يارا صبري منشورًا عبر فيس بوك عن مطالب الشعب السوري بالحرية، قالت فيه:
"لسه بدنا حرية.. رح يضل مطلبنا الحرية.. نحن لا نشبه أحداً.. نحن النموذج. 14 سنة وهذا الشعب لحاله بالداخل والخارج."


وأضافت:"كل سوري دفع ثمن هذه الحرية من حياته أو أولاده أو صحته أو غربته. ناس وُلدت بخيمة، وناس حُرمت من أدنى شروط الحياة الإنسانية، والعالم كان يشاهدنا فقط. وفي سوريات وسوريين حققوا إنجازات كبيرة بمفردهم وكانوا بيرفعوا الرأس مع كل اختلافاتهم البيولوجية."


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gnews

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