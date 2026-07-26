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ياسر جلال يردّ على أجره الضخم

ياسر جلال
ياسر جلال
 
الأحد، 26-07-2026 10:17 م

الوكيل الإخباري-   نفى الفنان والنائب ياسر جلال حصوله على 40 مليون جنيه مقابل أعماله الفنية، مؤكداً أن الأرقام المتداولة بشأن أجره غير صحيحة.

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وقال: "أنا ما عنديش مشكلة أقول أجري، أنا أقل أجر بالنسبة لزمايلي"، موضحاً أن دخله يرتبط بالتزامات تشمل الضرائب ونفقات العمل ومسؤوليات الأسرة ومتطلبات النجومية.

وأكد جلال أنه لا يظهر في البرامج مقابل أجر ولا يعتمد على الإعلانات لزيادة دخله، معرباً عن احترامه لزملائه الذين يختارون العمل في مجالات مختلفة.

وعن مشاركته في مسلسل "الاختيار"، أوضح أن الدور مثّل شرفاً كبيراً له، وأن قيمة العمل وتوثيقه مرحلة مهمة من تاريخ مصر كانا أهم من المقابل المادي.

كما نصح زملاءه بعدم الالتفات إلى كل ما يقال، مضيفاً: "اقفل ودنك شوية وركز في المهم اللي أنت بتعمله، سواء للناس أو في مشوارك الفني".

وأشار إلى استعداده لأعمال جديدة لم يحسمها بعد، لافتاً إلى أنه يعمل من خلال دوره البرلماني على طرح أفكار تساعد الفنانين والمنتجين في مواجهة تحديات الصناعة.

 
 


gnews

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فن ومشاهير ياسر جلال يردّ على أجره الضخم



 
 






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