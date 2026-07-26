ياسر جلال يردّ على أجره الضخم

وأكد جلال أنه لا يظهر في البرامج مقابل أجر ولا يعتمد على الإعلانات لزيادة دخله، معرباً عن احترامه لزملائه الذين يختارون العمل في مجالات مختلفة.
وعن مشاركته في مسلسل "الاختيار"، أوضح أن الدور مثّل شرفاً كبيراً له، وأن قيمة العمل وتوثيقه مرحلة مهمة من تاريخ مصر كانا أهم من المقابل المادي.
كما نصح زملاءه بعدم الالتفات إلى كل ما يقال، مضيفاً: "اقفل ودنك شوية وركز في المهم اللي أنت بتعمله، سواء للناس أو في مشوارك الفني".
وأشار إلى استعداده لأعمال جديدة لم يحسمها بعد، لافتاً إلى أنه يعمل من خلال دوره البرلماني على طرح أفكار تساعد الفنانين والمنتجين في مواجهة تحديات الصناعة.
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