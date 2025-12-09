الثلاثاء 2025-12-09 02:16 م

ياسمين صبري تتألق في البحر الأحمر وتكشف خططها الفنية والعائلية

افل
ياسمين صبري
الثلاثاء، 09-12-2025 12:29 م

الوكيل الإخباري-   تصدر اسم الفنانة المصرية ياسمين صبري الترند مؤخرًا بعد سلسلة أخبار حول نشاطاتها الفنية والشخصية. بدأت جولتها في جدة بأداء مناسك العمرة، وهي عادة سنوية تمنحها راحة نفسية قبل المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث أكدت شعورها بالارتياح تجاه المدينة والمهرجان وحسن استقبال الجمهور.

اضافة اعلان


في مقابلة مع ET بالعربي، أعلنت صبري غيابها عن دراما رمضان 2026 بسبب انشغالاتها الفنية المتعددة، فيما كشفت عن مشروع سينمائي جديد يجمعها بالفنان معتصم النهار، وواصلت تصوير فيلمها الجديد "نصيب" في الغردقة، بمشاركة رحمة أحمد، مصطفى أبو سريع، دنيا ماهر، وعمر الشناوي، في أولى بطولاتها السينمائية المطلقة.


على الصعيد الشخصي، عادت الشائعات حول احتمال تصالحها مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد ثلاث سنوات من انفصالهما في 2022، بعد تداول صور لهما في أماكن متشابهة. وأكدت مصادر أن هناك محاولات للتواصل بين الطرفين ضمن الإطار الشخصي، دون أي عودة رسمية حتى الآن، بينما انقسمت آراء الجمهور بين مؤيد ومعارض لفكرة استئناف العلاقة.


وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "ضل حيطة" خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة نخبة من الفنانين، من بينهم نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، وعابد عناني.

 

ليالينا 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

أخبار الشركات توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم الى الاردن

قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية

ارشيفية

عربي ودولي وفاة 13 جراء حريق في مبنى من 7 طوابق في إندونيسيا

جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مداهمة في جنين

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

نقود أردنية

اقتصاد محلي بيانات: ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب بمقدار 274 مليون دينار في موازنة 2026

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

مع

طب وصحة علامتان في الفم قد تكشفان نقص فيتامين B12



 






الأكثر مشاهدة