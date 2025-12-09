ياسمين صبري تتألق في البحر الأحمر وتكشف خططها الفنية والعائلية

في مقابلة مع ET بالعربي، أعلنت صبري غيابها عن دراما رمضان 2026 بسبب انشغالاتها الفنية المتعددة، فيما كشفت عن مشروع سينمائي جديد يجمعها بالفنان معتصم النهار، وواصلت تصوير فيلمها الجديد "نصيب" في الغردقة، بمشاركة رحمة أحمد، مصطفى أبو سريع، دنيا ماهر، وعمر الشناوي، في أولى بطولاتها السينمائية المطلقة.
على الصعيد الشخصي، عادت الشائعات حول احتمال تصالحها مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد ثلاث سنوات من انفصالهما في 2022، بعد تداول صور لهما في أماكن متشابهة. وأكدت مصادر أن هناك محاولات للتواصل بين الطرفين ضمن الإطار الشخصي، دون أي عودة رسمية حتى الآن، بينما انقسمت آراء الجمهور بين مؤيد ومعارض لفكرة استئناف العلاقة.
وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "ضل حيطة" خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة نخبة من الفنانين، من بينهم نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، وعابد عناني.
