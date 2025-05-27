الثلاثاء 2025-05-27 02:29 م
 

ياسمين صبري تتعرّض لموقف محرج.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

مننمنم
ياسمين صبري
 
الثلاثاء، 27-05-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري- أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري موجة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو عجزت فيه عن حل مسائل بسيطة من جدول الضرب.

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وخلال لقاء طريف مع الإعلامي السوري ماجد العجلاني على إنستغرام، سألها عن شيء لا تُجيده، فأجابت بعفوية: "ما بعرفش أحسب"، قبل أن تُخطئ في إجابات مثل 7×9 و5×5، حيث قالت إن حاصل 5×5 هو 10.


الفيديو انتشر على نطاق واسع وأثار تعليقات ساخرة، خاصة مع الحديث عن ثروتها الكبيرة، حيث كتب البعض: "مين بيحسب أجرها؟".


ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن صبري حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة الإسكندرية، وهي ابنة طبيب ومهندسة.

 

 

لبنان 24  

 
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