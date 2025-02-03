ياسمين صبري تثير التساؤلات ببوستر مسلسلها الرمضاني الجديد - صورة

الوكيل الإخباري- نشرت الشركة المنتجة لمسلسل "الأميرة" الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، والمرتقب عرضه في رمضان المقبل، البوستر المبدئي للمسلسل. وقد أثار البوستر العديد من التساؤلات حيث عمدت ياسمين إلى إخفاء وجهها، وارتدت فستاناً أسود مع طرحة تغطي رأسها، بينما ظهر خلفها حائط مكسور، ما جعل الجمهور يتساءل عن دلالة البوستر وهل يعكس مضمون المسلسل.

اضافة اعلان



مسلسل "الأميرة" يتألف من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل. يشارك في البطولة إلى جانب ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، ومها نصار.



وكانت ياسمين صبري قد عرضت مؤخراً فيلم "أبو نسب" الذي جمعها بالفنان محمد إمام، وشارك في بطولته ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، وغيرهم.



