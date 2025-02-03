ياسمين صبري تثير التساؤلات ببوستر مسلسلها الرمضاني الجديد - صورة

مسلسل "الأميرة" يتألف من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل. يشارك في البطولة إلى جانب ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، ومها نصار.
وكانت ياسمين صبري قد عرضت مؤخراً فيلم "أبو نسب" الذي جمعها بالفنان محمد إمام، وشارك في بطولته ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، وغيرهم.
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