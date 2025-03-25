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ياسمين صبري تغادر حفل سحور باكية بسبب ما قاله لها محمد رمضان - فيديو

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ياسمين صبري ومحمد رمضان
 
الثلاثاء، 25-03-2025 10:20 ص

الوكيل الإخباري-   تداول رواد التواصل الاجتماعي في مصر فيديو يظهر محادثة بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري انتهت بأزمة كبيرة بينهما. وقع الموقف خلال حفل سحور إحدى شركات الإنتاج الفني، حيث بادرت ياسمين صبري بمصافحة رمضان قائلةً: "مبروك يا بني برنامجك"، مما استفز رمضان ليرد عليها قائلاً: "ابني؟! انتِ مجنونة؟!"، وهو ما أصابها بصدمة.

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لم تتمالك ياسمين صبري نفسها بعد رد رمضان القاسي، وغادرت الحفل وهي تبكي، بينما حاول بعض الأصدقاء المشتركين تهدئة الموقف ولكن دون جدوى. وفي وقت لاحق، ألغت ياسمين متابعتها لمحمد رمضان على إنستغرام، ليبادلها هو نفس الإجراء.


يذكر أن ياسمين صبري كانت قد شاركت محمد رمضان في أعمال فنية سابقة، مثل مسلسل "الأسطورة" وفيلم "الديزل"، لكن يبدو أن هذا الموقف أنهى العلاقة بينهما.

 

 

 

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