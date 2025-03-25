ياسمين صبري تغادر حفل سحور باكية بسبب ما قاله لها محمد رمضان - فيديو

لم تتمالك ياسمين صبري نفسها بعد رد رمضان القاسي، وغادرت الحفل وهي تبكي، بينما حاول بعض الأصدقاء المشتركين تهدئة الموقف ولكن دون جدوى. وفي وقت لاحق، ألغت ياسمين متابعتها لمحمد رمضان على إنستغرام، ليبادلها هو نفس الإجراء.
يذكر أن ياسمين صبري كانت قد شاركت محمد رمضان في أعمال فنية سابقة، مثل مسلسل "الأسطورة" وفيلم "الديزل"، لكن يبدو أن هذا الموقف أنهى العلاقة بينهما.
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